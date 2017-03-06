來動物園測眼力！雲豹「躲貓貓」越夜樂嗨

雲豹「雲新」身上的塊狀斑紋在植被遍布的森林中是很好的偽裝。（台北市立動物園提供）

你的眼力好不好，來動物園測一下吧！用找出來雲豹在哪就算你厲害！住在台灣動物區的兩隻雌性雲豹「雲新」和「Suki」，是典型的夜行性貓科動物，喜歡在晨昏和夜晚活動，白天大多會待在較隱蔽的角落或草叢中休息，和遊客大玩「躲貓貓」遊戲！雲豹身上的塊狀斑紋在植被遍布的森林中是很好的偽裝，不容易被獵物或天敵發現，神出鬼沒的躲藏技巧，更是難倒一大票想一窺芳顏的遊客！

雲豹「雲新」是一位個性溫和，有潔癖的老太太。（台北市立動物園提供）

保育員在巡視園區時，經常聽到佇足在雲豹戶外活動場前的遊客對話，交談的內容大多是：「你有看到嗎？在哪裡？」、「騙人的吧？裡面根本沒動物？！」因此，為了讓遊客更容易尋獲雲豹的蹤跡，保育員特地將展示場內的植栽仔細修剪，但究竟該剪多少，卻得面對錙銖必較的壓力，因為多剪一分可能會讓雲豹感到不自在，少剪一分遊客想看到雲豹的難度也高！

經過多次來來回回的觀察與測試，現在大家到台灣動物區拜訪雲豹時，只要擁有足夠的耐心，多半能一窺牠們帶點慵懶、又潛藏著敏捷快速本能的美麗身影。

在台北市立動物園度過大半輩子，高齡17歲的「雲新」，白天時不太活動，到了下午約3點左右，才會現身在靠近左側連接內舍的入口處走動，時而伸伸懶腰舒展筋骨，時而倒臥打滾，並用前爪撲抓樹葉嬉戲，是一位個性溫和，有潔癖的老太太。

每年9月到隔年2月份之間，眼尖的遊客或許會注意到「雲新」的毛皮變得比較稀疏，除了因季節交替本來就會有換毛的自然現象外，再加上愛乾淨的「雲新」總是很賣力的理毛，因此掉毛情形就變的比較嚴重，到3、4月之後，新生毛髮長齊了，「雲新」就又蛻變回高貴優雅的模樣。

雲豹「Suki」白天大多會待在較隱蔽的角落或草叢中休息，和遊客大玩「躲貓貓」遊戲。（台北市立動物園提供）

至於去年底來台，個性低調不愛出風頭的「Suki」，則是將貓科動物機警神秘的特質發揮得淋漓盡至。保育員觀察「Suki」白天幾乎完全不走動，喜歡蜷著身體窩在戶外活動場左側的角落睡覺，僅偶爾翻個身子換換姿勢，但等到傍晚5點多回到內舍，保育員透過監視器影像，就不難發覺「Suki」到了夜晚所展現不為人知的另外一面，根本愈夜愈High，是個典型的「夜貓子」！

保育員透過監視器影像，發覺「Suki」根本愈夜愈High，是個典型的「夜貓子」！（台北市立動物園提供）

一整夜大量的活動之後，白天當然得好好補眠囉！所以要請大家下次經過台灣動物區時，記得睜大眼睛、放慢腳步、降低音量，以免吵醒了正在睡美容覺的「Suki」。

(中時電子報)