6都設交通寧靜區 住宅學校周邊優先

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交通部長賀陳旦今天應邀到立法院交通委員會報告業務，書面報告指出，推廣交通寧靜區，優先在6個直轄市住宅區、學校周邊商業購物區實施，最高速限在每小時30公里以下。

賀陳旦在書面報告中說，交通寧靜區採低速管制方式，最高速限在每小時30公里以下，改善中小學生、長者等弱勢用路人安全。

賀陳旦將改善交通安全列為最重要交通部政策，書面報告中提及，交通部將推動重大與高風險違規駕駛人再教育管理制度等。1060306

(中央社)