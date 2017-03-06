冠脂妥偽藥案 兩嫌犯羈押禁見

畢業於醫療系所的潘姓男子，涉自去年7、 8月起，將低價的「立普妥」降血脂藥偽裝成價格較貴的「 冠脂妥」，新北地檢署昨指揮新北市調處、新北市刑大搜索位於汐止區的地下製藥工廠及另家藥品包裝廠，將製造偽藥的潘姓男子及另名潘姓共犯以均涉嫌重罪且有串證之虞，聲請羈押禁見，新北地院今日清晨裁准。

(中時)