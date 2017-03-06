NBA》尼克上半場不放音樂 科爾：跟教堂一樣
有時過度的創意，只會造成反效果！6日在尼克與勇士之戰，尼克官方決定上半場不播放任何音樂，結果引爆雙方球員相當不滿，連尼克自家球員也不挺這種作法，勇士總教練科爾甚至嘲諷，「這簡直是在教堂一樣！」
賽前尼克官方在麥迪遜花園廣場的大螢幕放上字幕，寫著，「今天比賽的上半場將不會有任何音樂、影片或場內活動，你可以享受球賽的純粹感，且享受球賽真正的聲音。」
剛過自己27歲生日的勇士前鋒卓雷蒙格林，賽後直接怒批上半場不放音樂，讓比賽變得乏味、荒誕，甚至有點不尊重，更讓上半場比賽節奏被打亂，有趣的是，尼克官方賽後訪問新聞稿，竟然直接把他的這段話移除。
就連尼克先發射手康尼李也不認同這種作法，「球員早已習慣比賽的音樂聲，結果上半場沒有音樂造成球員有點能量不足，尤其在暫停時沒有聲音，感覺很奇怪！」
(中時電子報)
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