北韓疑試射4飛彈 日本強烈抗議

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彭博（Bloomberg）報導，北韓今早疑試射4枚彈道飛彈，日本首相安倍晉三告訴東京的各大媒體，日本政府將召開國家安全會議。

路透社報導，安倍表示，北韓今早發射4枚彈道飛彈，其中3枚落入日本專屬經濟海域。這是北韓一連串挑釁性試射的最新一次。

另外，南韓軍方官員表示，「多枚彈道飛彈」從接近北韓與中國大陸邊界的東倉里（Tongchang-ri）地區發射，飛行距離約1000公里。南韓軍方未說明飛彈數量。

南韓合同參謀本部在聲明中說：「南韓與美國正進行詳細分析，以取得進一步資訊。」南韓的總統辦公室在簡訊中表示，代理總統黃教安（Hwang Kyo-ahn）已召開國家安全會議。

日本官員形容北韓今天的試射為嚴重威脅，並對北韓提出「強烈抗議」。

安倍在國會答覆國會議員質詢時說：「今天的發射行為，明確違反安理會決議。這是一項極端危險的舉動。」

日本官員表示，自北韓試射後，尚未接獲船隻或飛機受損的報告。（譯者：中央社陳亦偉）1060306

(中央社)