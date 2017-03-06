台人詐騙案橫行國外 李大維：總統非常關切
對於2名台灣女生在南韓涉電信詐騙被捕，外界質疑外交部未在第一時間掌握。外交部長李大維上午表示，主要是當事人不希望讓台灣家屬知情，甚至他們也不是用真名；對於詐騙案不斷發生，他說，「總統非常關切。」
李大維今天上午赴立法院進行業務報告前指出，任何國人在海外遭受到拘留，都是外交部關切的事情。據他了解，南韓案例是因為當事人的意願，不希望在台灣的家屬知情，所以外交部當時並不知道他們已被拘留，否則這是外交部的職責領事探視權。
李大維說，未來「這恐怕細節還要跟南韓司法當局繼續討論」以後，才可以更進一步的進展。
對於引渡問題，他說目前還言之過早，而且據了解，現在還沒到這樣（引渡）的進度。
李大維也透露，他看報告，連2名台灣女生用的名字都不是真名，我方如何掌握？
李大維強調，目前還沒有國家因詐騙案關切我方簽證問題；這是跨部會的議題，牽涉到陸委會、法務部等跨部會行政部門。政府有一些因應的作為，也有跨部會的機制，目前還沒有看到結果，但總統非常關切。
(旺報)
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