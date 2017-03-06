經典賽A組預賽台灣隊拼晉級 中市府號召球迷府前廣場集氣加油
2017年世界棒球經典賽（2017 World Baseball Classic），即日起至3月22日於南韓首爾展開。為讓球迷不用出國也能為台灣隊加油，台中市政府將於台灣大道市政大樓府前廣場，透過超大螢幕同步轉播台灣隊所屬A組首輪的3場比賽，號召球迷共襄盛舉，共同為台灣隊集氣加油。
新聞局表示，邁入第四屆的世界棒球經典賽，A組首輪今（6）日於南韓首爾高尺天空巨蛋球場開打，台灣隊首日無賽事，將於明（7）日開始一連三天陸續出戰以色列、荷蘭、南韓。
擔任台中市棒球委員會主委的張廖萬堅立委，日前向市長林佳龍建議，希望球迷能有集體看球及幫台灣隊加油的機會。林佳龍立馬指示新聞局辦理轉播工作，市府將透過台灣大道市政大樓府前廣場超大螢幕，同步轉播台灣隊首輪三場比賽，
張廖萬堅指出，台灣隊出賽時間（台灣時間）：7日上午11點「以色列vs.台灣」、8日下午5點30分「台灣vs.荷蘭」、9日下午5點30分「南韓vs.台灣」。
新聞局強調，請儘量利用大眾運輸工具前往，可搭乘優化公車於「市政府站」下車，也可騎iBike至市府鄰近周邊自行車位停放；輕輕鬆鬆就可享受一大群人搖旗吶喊的熱鬧看球氣氛。
(中時)
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