創意就是超能力 第26屆首場金犢獎分享會在京登場

第26屆首場金犢獎分享會在京登場。（旺旺中時文化傳媒北京公司提供）

「太精彩了！這次不僅能真的透徹瞭解品牌文化及策略單需求，更讓我對洞察力及創作有了不同的全新想法！」來自北京工業大學的蔣晴同學在會後興奮的說！

3月4日，由中國商務廣告協會指導，旺旺中時媒體集團主辦，新華網、北京大學新媒體行銷傳播（CCM）研究中心作為戰略合作夥伴的第26屆時報金犢獎火爆拉開序幕。首場由金犢獎組委會與清華大學美術學院視覺傳達設計系共同合辦的＂創意分享會＂在北京清華大學隆重登場，來自北京20餘所超過350名高校師生共襄盛舉，現場座無虛席，此外，主辦方更將分享會全程透過「映客」平臺進行直播，吸引了1800名粉絲同步觀看。超過2000名同學一同聆聽行業大咖的創意分享，獲得熱烈反響。

全場創意分享會氣氛熱烈。（旺旺中時文化傳媒北京公司提供）

中國傳媒大學學術委員會副主任丁俊傑、旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛、清華大學美術學院視覺傳達設計系主任趙健出席並致詞。多年來參與金犢獎評委工作，清華大學美術學院視覺傳達設計系副主任陳楠、傑爾廣告大中華區執行創意總監龍傑琦也上臺分享自身的創意經驗。作為本屆金犢獎合作企業，味丹企業大陸首席業務代表沈鎮南、旺旺集團北京行政總監姜玉嶠、百度品牌視覺負責人楊菲菲、百瑞源枸杞行銷副總監楊國梁、掌閱科技品牌部總監宋程龍、永和豆漿市場部品牌副理葛雲怡、國美品牌創意客戶群總監程曉勇，更與同學們暢談品牌文化與創意。

国美的公仔好暖心。（旺旺中時文化傳媒北京公司提供）

百瑞源枸杞行銷副總監楊國梁接受採訪。（旺旺中時文化傳媒北京公司提供）

金犢獎籌委會主任委員丁俊傑教授對金犢獎表示高度肯定。（旺旺中時文化傳媒北京公司提供）

旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛為清華大學美術學院的支持表示感謝。（旺旺中時文化傳媒北京公司提供）

金犢獎為推廣老師的工作配合表示感謝，老師們辛苦了。（旺旺中時文化傳媒北京公司提供）

金犢獎組委會對各家合辦企業的支持表示衷心感謝。（旺旺中時文化傳媒北京公司提供）

會中，旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛首先對清華大學美術學院的全力支持表示感謝。「同學們積極參賽，利用這個平臺，以最大程度提升自身能力。今年金犢獎的主題是創意就是超能力，只要你專心練功，這個平臺就是你的修練場。」林淑黛說。作為東道主，清華大學美術學院視覺傳達設計系主任趙健更對所有與會嘉賓和師生表示最熱烈的歡迎。趙健更對金犢獎廣告創意比賽做了充分的肯定，表達了對廣大青年學子的無限希冀。之後，金犢獎籌委會主任委員丁俊傑教授對時報金犢獎組委會所做的工作表示高度肯定，並引用實際案例闡述了金犢獎對於參賽同學之後生活和學習的巨大影響，並鼓勵同學們積極參賽，創作出好的作品。最後，金犢獎組委會為清華大學美術學院頒發了感謝狀，並對各院校推廣老師、合作企業頒發了榮譽證書，感謝他們在金犢獎舉辦過程中的辛苦付出與支持。

金犢獎組委會對各家合辦企業的支持表示衷心感謝。（旺旺中時文化傳媒北京公司提供）

本屆金犢獎合辦企業包括了旺旺、國美、掌閱、百度、百瑞源、永和、味丹、臺灣會館、安溪湖頭、廣西上林和東方設計大學等各行業優秀品牌，其中來自7位企業代表與在座師生共話企業的價值與創意，並啟發同學們去洞察及創作更貼近消費者的創意作品，引發全場熱烈迴響。

旺旺為同學精心準備了試吃產品。（旺旺中時文化傳媒北京公司提供）

同學在體驗掌閱閱讀器的科技魅力。（旺旺中時文化傳媒北京公司提供）

同學積極在百度展區詢問、互動。（旺旺中時文化傳媒北京公司提供）

此外，本場創意分享會更受到大家矚目的焦點，莫過於學術菁英陳楠博士和行業大咖龍傑琦總監的經驗傳承與分享。陳楠博士首先以《解讀特許文創設計的思維與方法論》為主題，分享了他先後通過標準、符號等關鍵字解讀設計的秘訣，通過對比古今設計的變遷，揭示審美標準的變化。而自稱「台北京人」的龍傑琦總監，在兩岸從事廣告行業已超過20餘年，除了感慨大陸和臺灣媒體環境的不同之外，他也通過一個個精彩的實戰案例，為大家演示如何尋找創意的原點，其中，「ATM爸爸」的廣告案例更引發了全場師生的共鳴與感動。兩位大師的精彩觀點與論述，可說是驚喜不斷，現場掌聲連連。

永和豆漿市場部品牌副理葛雲怡為同學介紹永和企業文化。（旺旺中時文化傳媒北京公司提供）

第26屆時報金犢獎創意分享會，從即日起到4月30日，將陸續走進湖北、浙江、遼寧、陝西、天津、廣西、廣州、上海、甘肅、福建、湖南、山東、江西、黑龍江、吉林、安徽、山西、河北、澳門、香港等22所高校，歡迎同學們一同參與本屆創意盛會，讓創意無所不在，讓理想和信仰一樣偉大！

(中時電子報)

清華大學美術學院視覺傳達設計系副主任陳楠博士與現場同學傳授設計秘訣。（旺旺中時文化傳媒北京公司提供）