司改國是分組會議 全面進入第二輪

司法改革國是會議五個分組的首場會議全結束，今起進入第二輪會議，進行實質討論；第二分組第二次會議，上午在司法院舉行，委員們將討論「建立裁判之憲法審查制度」等議題。

司改國是會議分組會議共分5組，為期約3個月；未來分組會議以兩週一輪、每個小組預計召開6次會議。這5組為「全民信賴公正專業的司法」、「權責相符高效率的司法」、「參與透明親近的司法」、「保護被害人與弱勢者的司法」以及「維護社會安全的司法」會議。

司改國是會議各分組會議自2月20日起陸續展開，當時打頭陣的就是第二分組，該組主題為「全民信賴公正專業的司法」；在3月2日舉行的第五分組首場討論會議結束完畢，各分組首輪會議均結束，將進入第二輪。

總統府司法改革國是會議官網指出，第二分組今天的討論事項包括「建立本組發言人機制」、討論「建立裁判之憲法審查制度」等議題；發言人機制，是針對為適時回應輿論，避免發生媒體誤解或過度解讀的情形，將討論是否推派發言人，於每次會議結束後舉行記者會，對外說明分組會議內容與結論。

此外，台灣現行的憲法審查制度，是由司法院大法官掌理，負責解釋憲法、審查法律、行政命令、地方自治法規、法院判例、決議等抽象法規範是否違憲，而不包括各級法院的裁判。

然而，法院的裁判也可能造成人民憲法上的權利受到侵害，本次會議將討論裁判的憲法審查制度，包括台灣有無必要建立以裁判為憲法審查對象的機制；如有必要應如何建立？

同時，為提升憲法審查制度的效率，增進人民信賴，關於開放案件審查進度查詢、憲法法庭言詞辯論常態化、修正大法官會議表決門檻及主筆顯名制度、增加大法官助理員額等配套措施，亦應一併納入本次會議檢討。1060306

(中央社)