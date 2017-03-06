南韓：北韓疑試射洲際彈道飛彈
南韓合同參謀本部今天表示，北韓今晨發射「不明飛行物」。分析認為，北韓此次發射的可能是洲際彈道飛彈。
南韓聯合新聞通訊社引述合同參謀本部消息人士透露，今天上午7時36分（當地時間）左右，北韓在西北部平安北道東倉里一帶橫跨北韓朝朝鮮半島東部海域發射不明飛行物。
南韓軍方相關負責人表示，軍方正分析北韓此次發射的飛行物類型和飛行距離。有觀點認為，從發射地點來看，北韓發射的可能是KN-08或KN-14洲際彈道飛彈。
報導說，對於北韓今晨發射飛彈，日本政府發言人、官房長官菅義偉表示，北韓發射了4枚飛彈，其中3枚落在日本專屬經濟區（EEZ）的海域之內。
據報導，北韓今晨發射的飛彈飛行大約1000公里，是2月12日發射北極星2型（Pukguksong-2）中長程彈道飛彈之後，時隔22天之後再度射彈。
對於北韓射彈原因，有分析指出，北韓是透過射彈對代號為「鷂鷹」的韓美聯合軍演表示抗議。
北韓人民軍總參謀部2日發表「發言人談話」聲稱，將對韓美聯合軍演採取強有力的應對措施。
北韓每年3至4月都會透過發射彈道飛彈抗議韓美聯合軍演。去年韓美舉行「鷂鷹」聯合軍演期間，北韓共試射7枚彈道飛彈。1060306
(中央社)
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