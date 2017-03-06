為財搏命 男攀爬4樓行竊現金項鍊
積欠債務的李姓男子攀爬大樓外牆侵入4樓宅內搏命行竊，高雄市警方獲報循線逮人，起獲金項鍊、金戒指和新台幣3萬1600元等，全案今天依竊盜罪嫌送辦。
高雄市政府警察局三民第二分局表示，受理一起大樓內住戶遭竊案，發現大樓有保全員維護安全，仍遭宵小侵入行竊，調閱多支監視器分析相關資料，查出竊嫌多次在大樓周邊觀察地形，十分了解附近侵入、脫逃路線。
警方查出犯嫌直接攀爬大樓外牆侵入大樓4樓宅內行竊，並直接翻牆脫逃，身手矯健，絲毫不受地形影響，停車時也刻意藏於監視器死角，十分狡猾。
警員重複觀看監視器畫面，抽絲剝繭在監視器時間浮水印下一角落，發現藏有一組車牌號碼，是破案關鍵，就是竊嫌逃逸騎乘的機車車號，查出為李姓男子涉案，上門逮人。
警方表示，李姓男子原先還矢口否認犯案，經警員曉以大義才坦承犯行，當場在藏身處所起出金項鍊3條、金戒指2只、銀戒指1只和3萬1600元等。
警詢後，全案依竊盜罪嫌送辦，警方持續清查是否仍涉及其他案件。1060306
(中央社)
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