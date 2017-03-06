北市住宅區餐飲業禁煤炭 環署高度肯定

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環保署長李應元（左）6日針對北市規定住宅區餐飲業禁用煤炭表示，這是非常進步的作法，高度肯定北市府的安排，相信民眾也會支持。中央社記者王承中攝 106年3月6日

環保署長李應元今天針對北市規定住宅區餐飲業禁用煤炭表示，這是非常進步的作法，高度肯定北市府的安排，相信民眾也會支持。

為減少空污，台北市環保局訂定「台北市宜居城市自治條例」，規定住宅區的餐飲業不得使用煤炭，如薑母鴨、窯烤披薩、燒烤等業者，違者可罰新台幣3萬以上、10萬以下罰鍰。

對此，李應元今天在列席立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前受訪表示，這是非常進步的作法。，台北市是首都，很多工廠都已遷移，綠色運輸、捷運也最方便，所以民眾對空氣品質的要求非常急切。

李應元指出，北市府有這樣的安排，逐步讓各式各樣可能帶來空氣汙染、危害生活品質的做法進行調整、改善，環保署高度肯定，相信民眾應該也會支持。

對於中央是否有計畫推展到全國？李應元說，這是類似空氣品質淨化區域劃設的概念，環保署未來會針對相關法律進行修訂，而現在這樣的概念也都被各地方政府引進，逐步要來實施，環保署全力支持。1060306

(中央社)