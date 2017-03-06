陳師孟誓言除「辦綠不辦藍」法官 網諷：幫扁復仇

前總統府秘書長陳師孟（圖）獲提名監察委員，2日在總統府出席「介紹第五屆監察委員補提名人」記者會。(中央社)

總統府日前公布11位監察委員補提名名單，人選在網上造成爭議，其中陳師孟曾主張廢監察院，昨日他在「找回監察院的存在感－從司改國是會議說起」座談會中兩度落淚，誓言要清除「辦綠不辦藍」的法官，網友諷他原來是幫阿扁報仇。黨產會連連敗訴，陳師孟之前也稱要用監察權掃除司法敗類，網友也諷蔡英文「幹嘛不直接稱帝呢？」

副總統陳建仁日前公布11位監委補提名人，民進黨遭質疑一邊主張「廢監院」，另一邊卻「補監委」。曾在陳水扁執政時期擔任過總統府祕書長的陳師孟也在人選內，他表示，他這個「老綠男」所以還拋頭露面求一個監委的位置，就是想對台灣司法的清明做點貢獻。

之前黨產會連連敗訴，無法凍結國民黨黨產，陳師孟說，不當黨產歸零為何到現在處處受阻？元凶就是「至今還盤據在司法體系，當初受黨國遺緒毒化的不肖司法官員」，雖然民進黨主張廢除監院，監察權若得以順利發揮，應是目前唯一提供「司法敗類」的退場機制。他認為，黨產會連連敗訴，就是因為司法在當「國民黨的打手」。

昨日陳師孟在「找回監察院的存在感－從司改國是會議說起」座談會中兩度落淚，誓言要清除「辦綠不辦藍」的法官。陳師孟說，經過國民黨長久的奴化、洗腦教育，所謂獨立辦案反而變成意識型態的包裝紙，明明有意識型態、有黨國想法，卻說是自由心證，大聲說根據自由心證，前總統陳水扁就是要關、就是貪污。

陳師孟說，廢考試權，他是百分之百舉雙手贊成，要廢監察權，他也贊成，但他覺得要看時機、看配套措施與配合條件。至於，何時監院可廢？陳師孟認為，要先有除垢法，把惡質法官、恐龍法官，迫害綠營政務官或迫害陳水扁、迫害前交通部長郭瑤琪、迫害這麼多大家敬重的政務官的這些法官、檢察官，如果沒有得到應得懲罰的話，那真的是死不瞑目。

粉絲頁「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」嘲諷「因為法院不讓顧公公任意沒收民眾私產，所以現在派陳公公要來整肅法院了。人擋殺人，佛擋殺佛，法官擋殺法官，妳幹嘛不直接稱帝呢？」、「搞了半天是來幫阿扁復仇來著。誰敢辦阿扁陳公公就要砍誰的狗頭了。」

網友也留言「原來是來公報私仇喔!貴黨作風一向如此，應該沒人會感到驚訝，不過您面容變了很多啊!?之前有幾個名嘴造口業都得了怪病，沒死也臥病在床，還請您多保重啊~」、「金溥聰被罵男妓，無罪，法院到底誰開的我搞不清楚」、「為了解決藍綠對司法公正性的紛爭，避免各說各話。我說一句最公正的:司法人員因特定政治立場，不公正調查審判者，全家死光。這樣好不好」、「從來只有藍嚴辦, 綠放水的法官」、「那他應該找不到人可以趕了」。

「鱉說：發誓要把烏龜的尾巴剪光光…」、「林益世，賴素如真寃，被有色盲的法官辦了。請陳師孟再辦一次瞧瞧。」、「翻譯：因為違法所以我搶不走他的錢。」、「早就稱帝了不是嗎？特偵組不是廢了？」、「人擋殺人，佛擋殺佛～法官擋殺法官」、「民進黨終於說真話了，要操控司法，配合民進黨鬥爭其他政黨。」

(中時電子報)