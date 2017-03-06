慣竊通緝犯偷吊大型鐵桶被逮

柯姓男子偷吊高2米的大型鐵桶。(翻攝畫面)

柯男行跡可疑，被民眾發現報警。(翻攝畫面)

柯男行跡可疑，被民眾發現報警。(翻攝畫面)

高雄42歲柯姓男子連續犯下多起偷竊案件遭通緝，日前他在楠梓區加昌路徘徊，不停東張西望，疑似尋找下手行竊目標，被民眾發現報警。後勁派出所長曾智明及警員丘恆旭、任俊豪一同趕往，到場後發現1名禿頭男子，即上前盤查身分，發現柯男遭通緝中，當場將他逮捕，還查獲1包安非他命。全案依竊盜通緝、違反毒品防制條例、竊盜等罪嫌移送法辦。

警方指出，柯男今年2月夥同友人綽號「回收仔」，以新台幣2000元聘請陳姓司機，駕駛大吊車竊取大型不銹鋼製回收處理用鐵桶，長、寬、高約2米，重920公斤，得手後，將鐵桶載往大社區一處廢鐵廠銷贓變賣，獲得贓款新台幣3萬4040元。

案發後，以車追人鎖定柯嫌、陳男等人涉案，並通知相關人等到案說明，惟柯嫌屢傳不到，遭橋頭地檢署發布通緝。

警方表示，日前有民眾報案發現可疑人物，到場處理員警眼尖發現柯嫌，與轄區犯下竊盜案嫌犯長相特徵相似，一查就發現是涉及多起竊盜案件的柯嫌，還在他口袋內搜出1包毛重0.52公克的安非他命。對此，柯坦承不諱，供稱缺錢買毒才犯案，警方訊後將他押解到地檢署歸案。

(中時)