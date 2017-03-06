精采的素食　以色列的早餐

豐富多樣的蔬果與起司，加上各國飲食文化匯集，讓以色列美食獨樹一格。（陳志東攝）

耶路撒冷街頭處處阿兵哥，打個招呼就可直接貼近拍照沒問題。阿兵哥雖多，實際上城市氣氛很輕鬆。（陳志東攝）

以色列蔬菜水果與乳製品非常豐富，很難想像它們都出自於沙漠。（陳志東攝）

有草有牛，就不怕國家被封鎖斷糧，以色列的酪農業就是國防工業，技術精良，起司口味多又棒。（陳志東攝）

位於死海邊的蔬菜園。鹽土又缺水，靠著滴灌技術還是種得出蔬菜。太強了，只能說猶太人真的很懂如何從人事物上摳出財富。（陳志東攝）

Hummus鷹嘴豆泥、Falafel鷹嘴豆炸丸子、Pita口袋餅。在以色列只要記住這三個詞，就不會餓肚子。（陳志東攝）

流傳了2千多年的舊約聖經說，上帝應許的迦南地是個「流奶與蜜之地」。真的走進以色列，才發現這根本是不實廣告。真實的以色列國土70%都是沙漠，連海都鹹得要死，悲哀到想跳海也沉不下去，周遭又滿是敵意的阿拉伯鄰居，說是「流血與淚之地」還比較恰當。

沒想到的是，這個通常只給人戰地印象的國家，居然真有美食，而且很多樣，很好吃。

說起來，以色列跟台灣真是有些像。就如1949年大陸各省移民湧進讓八大菜系匯集台灣，1948年以色列建國，僥倖逃過納粹屠殺的猶太人紛紛移民來到這塊土地，也就此把世界各地美食帶進以色列。在以色列街頭，各種歐陸料理都有，美國、中東、日本的餐飲文化也影響著這地區，但最精髓的，是kosher。

伊斯蘭教飲食禁忌多，「Halal」清真認證眾所週知，以色列猶太教則是「kosher」認證，一樣不吃豬肉、不吃帶殼或無鱗海鮮，屠夫須一刀割斷喉管減少動物死亡痛苦並徹底放血等等。較特殊的是kosher規定肉類與乳製品不能同時食用。正因肉類限制較多，反倒讓以色列起司、乳製品、乾果、蔬菜、麵包等食物蓬勃發展，特別是早餐，幾乎都是素食但卻全無素食感，是非常豐富美好的享受，很值得台灣素食業者去考察學習。

猶太教與穆斯林都不吃豬肉，推測是中東環境多草原與沙漠，畜牧以牛羊駱駝為主，在當年無冷藏設備條件下，豬肉運到當地大多已腐敗，確實很髒；肉與奶不得同時食用則是擔心同時吃進過多蛋白質造成身體負擔。不論Halal或kosher，試著從宗教的發源地環境與當年飲食習慣來看，就較能理解其教義精神。

在以色列，最讓人難忘，就是清晨起床後，飯店早餐那五花八門，各式各樣的蔬果、起司、乾果、麵包等滋味，非常美妙。

更讓人難忘，是這些蔬菜都出自以色列這塊土地。在這土地鹹得要死的沙漠之地，以色列人真的流了血也流了汗，但沒流淚，他們強勢拿起槍桿捍衛國土，建立了「奇布茲」集體農莊，仿效共產制度彼此照顧；他們發展了滴灌技術，確保每滴水都滴到根部，讓沙漠長出鮮美水果與蔬菜，甚至數量與質量好到可外銷歐洲，被當成國防工業的酪農技術也成為各國取經對象，他們真的讓這片鹽土沙地流出奶與蜜，而這滴灌技術目前也被大陸新疆、內蒙等地引進學習。

猶太人在國際上不討喜，但去過以色列就比較能理解他們的心態與個性，只是這陣子川普上台後力挺以色列，猶太人有了靠山又開始用力欺侮巴勒斯坦人，又惹來國際非議！但還是難忘他們的蔬菜與早餐。

(中時)