李大維：亞協3月底改名「台灣日本關係協會」

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我要評比

外交部長李大維上午赴立法院接受備詢時表示，「亞東關係協會」擬改名為「台灣日本關係協會」，目前案件已送行政院核定中，預計3月底完成改名。

民進黨立委蔡適應詢問，日本將駐台機構正名為「日台交流協會」，而我「亞東關係協會」是否也更名？

李大維說，目前擬定將改名為「台灣日本關係協會」，此案已呈報行政院長林全核定過程中。

民進黨立委羅致政則詢問改名時程，李大維表示，此案一個月內一定可以確定，預計三月底完成改名。

(旺報)