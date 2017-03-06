黃智賢：蔡英文獨裁堪比納粹

我要評比

黃智賢在臉書發文，批評蔡英文上台後倒行逆施，宛如納粹再臨。(圖/黃智賢臉書)

政治評論家黃智賢今天(6日)在臉書發文，稱蔡英文是一位「溫和的獨裁者」，因為觀察其施政，包括對退將登陸設限、草擬「國家保防法」、插手監察院、清算救國團與婦聯會，以上無一不是在摧毀台灣的民主制度。

黃智賢說，蔡英文修「兩岸人民關係條例」，對已經下台的政務官和退將設限，以剝奪退休金當威脅。當局大膽使用「傷害國家尊嚴」的罪名打壓異己，難道跟納粹妖魔化猶太人，然後沒收其財產沒有不同嗎？

其次，蔡英文正在擬定「國家保防法」，準備派600個保防員到任何有「國安疑慮」的企業，該法規避檢察官，也用不著法官，可說是專門用來對付全國老百姓！另一方面，蔡還提名了11個監察院監委，他們個個台獨立場堅定，要的就是讓所有公務員向台獨膜拜。

更可笑的是，公益團體如救國團、婦聯會、張老師專線、振興醫院、華興育幼院和學校，一聲令下要充公其所有財產，手段可謂之下流骯髒。

總得來說，蔡英文就是一個溫和的獨裁者，因為要台獨，就得靠恐怖統治，而且之後還會有更多的獨裁、更多的恐怖。

黃智賢臉書全文如下：

蔡英文的獨裁戒嚴令

1

民進黨還有什麼事情不敢的？

還有什麼事做不出來？

一個黨產條例，直接把國民黨抄家。

喔!

你說，那是國民黨衰，不干我們的事 ?

但蔡英文是講究公平的獨裁者。

國民黨有專法對付，對藍營餘孽怎能不理不睬？

所以蔡英文修「兩岸人民關係條例」，對已經下台的政務官和退將設限。

這些人到大陸，都要終身對政府報備。

這違反人權的法條裡，最駭人聽聞的一條，是不可以跟大陸領導人同一個場合，也不可以向大陸國旗敬禮。因為這就是「傷害了國家尊嚴」，就是違法，就是有罪。

而懲處犯罪，最重的懲罰，是剝奪終身俸，讓你後半生求生無門叫天天不應，叫地地不靈。

搞清楚，一個人的退休金，可是他辛勞一生換來的財產。

政府膽敢用「傷害國家尊嚴」這種納粹級的罪名，就任意剝奪人民的財產。

這跟納粹先一步步妖魔化猶太人，然後立法沒收猶太人家產，有什麼不同？

但蔡英文哪裡怕悠悠眾口 ?

因為，哪裡來的悠悠眾口 ?

2

「傷害國家尊嚴」，真是獨裁政權最好的文創產物。

一種虛無飄渺，看不見，說不清的罪，最適合用來對付異己。

你要怎樣定義「國家尊嚴」？

你要做什麼事，才會傷害國家尊嚴？

為什麼傷害國家尊嚴，要被定罪？

一切當然都是由當權者說了算。

所以陳水扁在中共坦克車前合影，不算傷害國家尊嚴；說「中華民國是什麼碗糕 ?」也不算傷害國家尊嚴。

蔡英文說「中華民國是流亡政府」。還有比這個更傷國家尊嚴的嗎？

蔡英文應該用這個法，直接把她自己從總統的位子拉下來。

李登輝呢？罵盡中國人，說釣魚台是日本的，，，，根本比日本駐台代表還要盡責捍衛日本。

用民進黨的標準，還不趕快去抄了他的家？

馮世寬說官兵驗毒陽性反應，是因為吃感冒藥。

這樣無恥的國防部長，對國家尊嚴的傷害，無可彌補，怎能不下台？

但她當然不會。因為這都是自己和自己人。

朕即天下，豈能有罪 ?

獨裁者所說的國家尊嚴，是台灣國的尊嚴，是台獨的尊嚴。

說到底，這也是為了捍衛台獨的尊嚴，鞏固台獨的正權。

為了台獨，所以台灣必須戒嚴。

3

大陸跟台灣的關係，按照憲法跟兩岸人民關係條例，就是中國國家內戰分裂後的兩個政府。此刻，是國家統一前的並存關係。

無論如何，都不是敵國的關係。

所以兩岸才可以往來，可以通商，才有和平。

沒有兩岸通商，台灣早已破產 !

蔡英文這個法一立，那就是明火執杖，直接把大陸視為交戰中的敵國，把退休平民當成戒嚴時期的「通匪」罪犯了。

戒嚴時期的「通匪」罪，蔡英文如今搬出來照抄，還有臉一邊講國家暴力，一邊叫民主進步。

臉皮之厚，令人驚嘆無已。

4

但這一條「傷害國家尊嚴」的罪，恐怖的並不是它的荒謬，也不是到底傷害了誰的尊嚴，而是它的方便入人於罪，是它對人權的徹底剝奪。

禁止退休平民跟大陸領導人同一個場合，跟禁止向大陸國旗敬禮，這種駭人聽聞的禁令，不僅僅是管制平民的行動自由，更是管控思想與言論自由的小李飛刀。

退將和政務官不過就是平民，權利義務，理當跟平民一視同仁，受憲法保護。

唯一不同的是，或許他們手上曾掌握了國家機密。那麼，現有的法律， 對於國家機密，已經設下嚴密保護。

但禁止同一場合，和禁止禮敬旗幟，跟機密有什麼關係？

如果連向大陸國旗敬禮都可以被打成犯罪，那21世紀的中華民國，就要可跟二戰時的納粹德國，60年代的文革大陸，和此刻的北韓，列為同一等級。

綠營口口聲聲痛罵兩蔣白色恐怖，但2016年馬英九交給蔡英文的，是早已解嚴民主化的中華民國，蔡英文竟敢公然一日日走回戒嚴。

今天的蔡英文，其威勢，比起戒嚴時的蔣介石，更讓人驚駭。

為民主奮鬥的黨外民主前輩，若地下有知， 豈能不從墳中奮起拼命 ?

5 保防法

但蔡英文還沒完。

你以為只有國民黨和黨國餘孽才被整肅嗎？

才不！她耍得正興高采烈呢！

專制大戲，才序幕而已；專制威權，人民豈能置身事外？

她正在立「國家保防法」

這可是用來對付全國老百姓的。

她要設一個像黨產會的獨立機關，準備600個保防員。

任何企業，她覺得有「國安疑慮」，就可以叫保防員進駐。

保防員可以搜索，查扣人民一切財物和住所，公司行號。

他可以監聽，臨檢，留置人民。

更讚的是，這一切都無須檢察官，也用不著法官。

保障台獨國安，只要600個血滴子，24小時監控人民。

什麼人二 ? 這根本是戒嚴令。

6 監察院是血滴子

那還是立法院沒通過的法律。

但監察院，卻已經開始預演恐怖統治了。

蔡英文提名了11個監委，有的不學無術，也有專業人士。但這都不重要。

要緊的是，個個台獨立場堅定，有的甚至青面獠牙。

全國的公務員和司法官，誰膽敢效忠中華民國，膽敢遵守法律，而不向台獨膜拜靠攏，誰膽敢判綠營有罪的。

都會是下一個郭冠英。

撤你的職，奪你的退休金，叫你哀哀無告，走投無路。

7

監察委員還沒通過。但個個大學，已經因為一中承諾書，被蔡政府整肅了。

如果蔡英文覺得台灣人民，竟可以因為向中共國旗敬禮，跟習近平同一個場合，而獲罪被懲處。

那大陸學生，因為他的政府要求，而不願意在台灣接受台獨教育，有什麼錯?

來台灣學觀光或學設計，為什麼要被台獨洗腦 ?

台灣的大學，對大陸學生承諾，不會用學術夾帶政治，不會灌輸台獨，有什麼錯 ?

更何況如果回歸憲法，中華民國的憲法，本來就是一中。

台獨自己，才違反了兩岸人民關係條例，才違憲。

但違憲的台獨，卻要整肅大學的校園自主。

這，可是現在進行式的整肅。

8

救國團和婦聯會，被蔡英文拖出來清算鬥爭。顧立雄叫囂著要財產全部充公。

包括做青少年心理諮商的張老師專線，醫德醫術口碑上佳的振興醫院，為國軍遺孤設立的華興育幼院和學校，，，，一聲令下，所有財產都要全部充公，才遂了蔡英文的意。

人民財產，私人捐助，憲法保障，都不敵民進黨和蔡英文貪婪獨裁的心。

這怎會是一個民主國家膽敢幹出來的下流骯髒事?

可他們就是敢 !

9

蔡英文是一個溫和的獨裁者。

溫和是說，她的威權專制，一步步持續進行時，不像陳水扁那樣齜牙裂嘴，而是看起來溫吞平和。

一邊微笑，一邊拿凌厲肅殺的尖刀，法西斯起來，可比陳水扁花樣繁多。

陳水扁畢竟當過美麗島辯護律師，再怎麼想獨裁，也不敢端出黨產條例；更不敢用傷害國家尊嚴，保防法這種徹底控制人民行動自由，和思想與言論自由的戒嚴法律，讓威權借屍還魂。

因為，陳水扁，他還是要臉的。

他還有他的格。

蔡英文前半生靠國民黨平步青雲，在戒嚴時期，何曾為做自由民主做過一件事 ?

之後靠台獨教父和台獨路線，享盡榮華富貴。

所以捍衛台獨，是她的權位之本。

要台獨，就得靠恐怖統治。

後面跟著來的，還會有更多的獨裁，更多的恐怖。

10

納粹前的德國，本來既民主，又共和。

可是納粹可以在短短幾年內，一步步摧毀德國的民主體制，讓全國人民為納粹搖旗吶喊。

民主可以被摧毀，是因為大家都做了共犯。

蔣經國生前，解除黨禁報禁，讓老兵回大陸探親。

而今，台灣的民主卻已經快要被民進黨整治得屍骨無存。

台灣人，你真的不在乎 ?

台灣已經，不會有民主了。

(中時電子報)