鋒面到來 水利署：二階限水機率不高
台灣近來水情吃緊，趁著春天鋒面的到來，水利署把握機會實施人造雨。水利署今（6）日指出，今天凌晨1時30分，已在北部地區各主要水庫實施人工增雨作業，並協調國防部於早上6時在石門水庫跟寶二水庫施作空中人造雨。水利署署長賴建信表示，目前實施第二階段限水機率並不高。
截至早上7點為止，在集水區降雨量部分，據水利署統計，石門水庫累積降雨為15mm，新竹地區累積降雨為18mm，苗栗累積降雨為20mm。水利署說，預計在今天下午公布這波人造雨的成效。
賴建信表示，根據未來一周氣象預報，台灣地區上空陸續會有鋒面通過，水利署將掌握鋒面通過的機會，適時實施人造雨作業。從過去經驗來看，人造雨平均約可增加10%至15%降雨，有時可以增加至20%。不過，春天鋒面移動是比較快的，還要考量雲層的移動速度跟雲層高度，還有空氣濕度、風向及風速；如過風速太快，人造雨效果將大大折扣。
台灣去年底降水不足，北部部分地區日前已實施第一階段限水。賴建信表示，第一階段限水成效會將在9日上午經濟部應變小組會議盤點。近期水利署監測資料顯示，各主要水庫的出水量跟農業用水量都還在控制範圍之內，目前實施第二階段限水機率並不高。
目前實施二階段機率並不高，從過往盤點每日監看水情資廖顯示，各主要水庫的出水量跟農業用水量都在控制範圍之內，農委會農民自主耕種部分，用最少水量灌溉最大面積。
(旺報)
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