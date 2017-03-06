318大安森林公園野餐去 限量野餐墊被掃光

沒搶到限量野餐墊的民眾仍然可以參加3月18日的野餐音樂會活動，與親朋好友一起野餐、聽音樂、賞花趣！(圖/本報系資料照/簡怡欣攝)

台北捷運公司與金鐘獎美術入圍設計師王詩蕙合作，即日起至4月5日在捷運大安森林公園站展出《春心。杜鵑》作品。（北捷提供）

大安森林公園露天音樂臺旁展示全臺珍貴杜鵑花品種。（圖／台北市府觀傳局）

臺北杜鵑花季系列活動陸續登場，318大安森林公園「看見幸福野餐音樂會」今(6)日上午8時開始報名，民眾反應相當熱烈，開放報名後不到3分鐘，500組贈送野餐墊的名額立刻被秒殺，「搶票」激烈的程度媲美熱門的大型演唱會！臺北市政府觀光傳播局表示，沒搶到限量野餐墊的民眾仍然可以參加3月18日的野餐音樂會活動，歡迎民眾帶著家人與朋友，一起到場野餐、聽音樂、賞花趣！

觀傳局指出，今天的野餐墊網路報名在上午8時準時開放給所有民眾報名，第一個卡位的民眾只花24秒即報名成功，不到3分鐘，500個野餐墊就被掃光。觀傳局強調，沒搶到限量野餐墊的民眾仍然可以參加3月18日的野餐音樂會活動，這項活動並沒有限制參與人數，今天的報名僅為贈送免費野餐墊活動，還是歡迎所有民眾帶著家人與朋友，一起在3月18日，到大安森林公園，帶著自己的野餐裝備與餐點，或到現場的餐車市集挑選食物，春遊齊野餐！

(中時電子報)