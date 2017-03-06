弘光嗓音與聽力保健體驗營夯 百生參加

弘光科大本週開辦高中職學生嗓音與聽力保健體驗營，吸引來自全國160名高中職生參加，他們說，「當語言治療師、聽力師可幫助別人，還是就業潛力股。」

這場體驗營分兩個部分，一個是聽力學、另一個是語言治療，課程安排「聽力損失與聽力保健」、「構音評估、嗓音檢查與溝通機器人」兩堂課，同時透過簡單儀器的操作實測，讓高中職學生更深入了解語言治療與聽力學系要學哪些專業知識技能，及未來就業出路等。

研習的吳同學說，因家裡是寄養家庭，媽媽有帶過需要語言治療的小孩，首次接觸語言治療，媽媽那時候常抱怨因為語言治療師不多，看診總是得排隊等候很久，與媽媽討論未來想選讀的系，覺得語言治療師、聽力師是不錯的職業。

他說，「我有興趣就讀，而且隨著高齡化社會來臨，很需要這方面的人才，這是潛力股。」

紀同學說，自己親戚小孩說話不清楚，曾經接受語言治療，才知道什麼是語言治療師，「我未來想念這科系，畢業後進入相關職場，希望可以幫助家人，也幫助更多的人。」

弘光科大語言治療與聽力學系主任楊義良表示，該學系今年邁入第二屆，為讓更多高中職學生、家長認識語聽系辦理體驗營，請系上具備國家證照的語言治療師、聽力師及醫學中心有臨床經驗的老師，帶領參加研營的學員進入語聽治療的殿堂。

楊義良指出， 語言、聽力是人與人之間溝通不可或缺的一環，研習營用淺顯易懂的方式進行，讓學生知道嗓音、聽力保健的重要，現在政府推動長照計畫，老人聽障在高齡化社會不可忽視， 語言治療服務對象更是包括說話有障礙兒童、成人，「這一行很缺人，需要新血的加入。」1060306

(中央社)