金正男案 越南提供段氏香法律協助
越南律師協會已選出5名最好的律師，與外交部和司法部相關人員成立工作小組，向涉及毒殺金正男案的越南籍嫌犯段氏香提供法律協助。
「民智報」新聞網站報導，越南律師協會副主席潘忠淮（Phan Trung Hoai）受訪表示，這個律師團由越南律師協會副主任帶領，其餘4人來自河內與胡志明市律師協會分會各2名。
報導指出，由於馬來西亞法律規定，外國律師不准參加辯護，越南律師協會將與馬來西亞律師協會依照所在國規定、配合完成為段氏香聘請辯護律師的相關手續，共同保護公民段氏香出庭時的合法權利。
報導說，這些越南律師都是經驗豐富與精通英文，將仔細思考案情與所在國（馬來西亞）的訴訟法律，進行蒐集與提供有關段氏香的資訊和有利證據，盼能減輕她的刑責。
此外，段氏香的馬來西亞籍辯護律師Selvam Shanmugam，4日已赴越南南定省與段氏香的家屬會面，詢問有關段氏香生活與交往關係等資訊，並與當地律師溝通。
Selvam Shanmugam昨天接受當地媒體採訪表示，將盡力幫段氏香辯護，相信她是無辜的。
根據大馬警方調查，29歲的段氏香和25歲的印尼嫌犯席蒂艾沙（Siti Aisyah），2月13日在吉隆坡第2國際機場毒殺持有名字為Kim Chol（金處，譯音）護照的北韓公民。這2名嫌犯1日在馬來西亞雪邦法院出庭應訊，面對謀殺指控。1060306
(中央社)
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