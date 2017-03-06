涉嫌製造冠脂妥偽藥 2潘姓男子羈押
潘姓男子與潘姓共犯工，涉嫌製造「冠脂妥」偽藥，兩人遭新北地檢署以有串證之虞聲請羈押，經法院裁定羈押禁見。陳男、游男分別以30萬、5萬元交保，檢方並擴大追查通路。
新北地檢署、新北市警局刑警大隊、台北市調查處，昨天組專案小組擴大追查「冠脂妥」偽藥案，並前往汐止區一處地點稽查。
檢方指揮警調，在汐止查扣一批製造偽藥的工具，帶回涉嫌與潘男共同製造偽藥的潘姓、陳姓、游姓、黃姓等4人到案。提供印刷包裝的陳男、黃男；及涉嫌販售偽藥的闕男、王女。
經漏夜偵訊，涉嫌製作偽藥主嫌的潘男，與共犯潘姓男子，共犯供詞不一，檢方今天凌晨以有串證之虞，聲請羈押禁見，法院裁准。另外，游男以5萬元交保，其他均請回。全案依涉嫌違反藥事法擴大偵辦，調查潘男等全台灣鋪貨下游管道。
檢警調查出，潘男是某兩家實業有限公司負責人，公司登記在汐止區福德一路，申請經營項目為成藥零售業、醫療器材批發與零售業、醫療器材零售業、西藥批發與零售、乙類成藥零售業。
調查單位也查出，潘男為製造偽藥的主嫌、涉嫌與工廠員工，及中盤通路商等9男1女，共10人，透過製造偽藥、包裝、批發等方式鋪貨。
檢警調查出，在汐止茄苳溪畔的某藥局，與潘男有密切關係，潘男多年前就與販售醫療儀器的陳姓中盤商認識，逐漸建立起關係。
台灣的藥品代理常見有3種情況，國外藥商直接請代理商販售、國外藥商及代理商同時販售，國外藥商自行販售。
本案開始是1名新北市社區藥師，發現冠脂妥藥品的鋁箔內包裝、藥物的色澤、深淺，和真品不一樣，才主動告知原廠台灣阿斯特捷利康公司。
檢方依據通路管道，往上追查藥品來源，查獲陳姓盤商出貨，並循線查到潘男。
不過，檢方偵訊後認為，陳男無羈押必要，被諭令以新台幣30萬元交保。陳男步出地檢署時，喊冤表示，自己被矇在鼓裡，也是被騙。潘男向他說「冠脂妥」藥是真的。
檢方調查，潘男供稱從去年7月、8月間開始製造這批偽藥。會挑上「冠脂妥」除了價格利潤因素，也與外包裝的防偽強度有關。1060306
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範