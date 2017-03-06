豬堅強十歲了　吃得好睡得好

中國大陸名豬「豬堅強」2008年在汶川大地震中被活埋36天後仍堅強活下來，牠如今住在四川成都市建川博物館的一室一廳裡。牠吃得好、睡得好，但年紀大了，走起路有點慢。

綜合中國大陸中新網、影音新聞網站梨視頻等媒體報導，「豬堅強」住在建川博物館裡，飼養員每天上午和下午會帶著牠出門散步一圈。

報導說，「豬堅強」食慾好，吃得好，睡得好，讓飼養員很擔心牠會有高血糖等「三高」疾病。

飼養員說，「豬堅強」前幾年身體還好，這2、3年身體有點「老火」（困難），沒辦法自己站起來，必須靠他扶一把才能站起來，沒像年輕豬的抵抗力那麼好了。

這隻豬自從歷經汶川大地震後，仍堅持活下來後，就被許多民眾和網友呼籲要讓牠免去被屠宰命運，並取名為「豬堅強」。牠2008年6月22日住進建川博物館至今，每天都有不少遊客到博物館看牠。

博物館決定將牠一直養到自然死亡。死後，作為標本展覽收藏。1060306

(中央社)