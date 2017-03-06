Google科莫多龍測驗 介紹印尼國家公園

你對科莫多巨蜥有多瞭解？今天是印尼科莫多國家公園創立37年紀念日，谷歌（Google）特別以可愛塗鴉（Doodle）測驗，介紹這種超大型爬蟲類動物。

CNET網站報導，科莫多國家公園（Komodo National Park）座落於印尼火山列島，目的是保護5700隻以此為家的科莫多巨蜥。

科莫多巨蜥又稱作科莫多龍，為全世界體型最大的蜥蜴，這些肉食動物體長可達10呎（約3公尺），體重可達150磅（約68公斤）。

科莫多國家公園景色多樣化，從稀樹草原到茂密森林，為白沙海灘與湛藍海水所環繞，幾乎不會受人類侵擾。公園內還有科莫多巨蜥的「主餐」鬣鹿，以及小葵花鳳頭鸚鵡等72種鳥類。

玩玩看這項測驗吧！但動作得快一點，這些大傢伙跑得可快呢，速度大約是人類行走的4倍。（譯者：中央社周莉芳）1060306

(中央社)