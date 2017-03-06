運動過度 葉俊榮拄拐杖立院備詢

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內政部長葉俊榮（中）6日到立法院備詢時拄著拐杖，他說，4日運動強度太強，有點發炎，左腳無法施力，還沒機會看醫生，「趕快去買拐杖」。中央社記者陳俊華攝 106年3月6日

內政部長葉俊榮今天到立法院備詢時拄著拐杖，他說，4日運動強度太強，有點發炎，左腳無法施力，還沒機會看醫生，「趕快去買拐杖」。

立法院內政委員會上午邀葉俊榮報告業務並備詢前受訪表示，4日跑步，跑得比以前久一點，就是運動受傷，以後真的要注意一下自己到底能跑多久。當天下午覺得腳卡卡，後來就有點發炎，趕快買拐杖，還沒機會看醫生。

他說，平常就有運動習慣，想增加強度，平常週末會慢跑45分鐘或游泳，「有點運動太過了」。1060306

(中央社)