賀陳旦創舉 站質詢台用幻燈片報告業務

交通部長賀陳旦今天上午在立法院交通委員會報告業務時，一改以往政務官的做法，站在立法委員的質詢台，自備幻燈片做簡報，委員會主席陳歐珀稱讚是創舉。

因委員會的質詢台都設有幻燈片投影設備，以往政務官業務報告時，只能在備詢台唸書面資料，賀陳旦決定改變做法，他說，希望能更拉近與立委們的距離。

賀陳旦簡報優先提到的仍是他最重視的改善交通安全，他說，交通部已訂定民國106年至108年交通安全目標，交通事故30日內死亡人數從目前每年3000人降至2500人，3年減少15%或500人，18至24歲年輕族群死亡人數從每年400人降至250人。

賀陳旦還報告了落實學校交通安全教育，中小學教科書參考交通安全教育教材；強化大學生騎機車安全，與國立大學推動試辦智慧化機車計畫；推廣小型車道路駕駛考驗，5月起全面實施；推動高齡駕駛管理，7月起實施。

其他有關強化交通安全的做法，還包括：大車輛安全設施升級、遊覽車獎優汰劣、運用科技協助執法、推廣交通寧靜區、推動重大與高風險違規駕駛人再教育與管理制度。1060306

(中央社)