中美貿易戰？ 海協會長陳德銘：不容樂觀 認真準備

大陸海協會長陳德銘(右)6日上午參加政協分組討論。(陳君碩攝)

曾任大陸商務部長的海協會長陳德銘，6日被問及中美貿易戰的議題時指出，中美貿易戰若發生，不僅兩敗俱傷，完整的亞洲供應鏈都將受影響，包括日本、韓國、台灣的零部件；他認為美國必須遵循WTO承諾，不以第三方價格來評判中國是不是反傾銷、反補貼，對未來的中美貿易他表示「不能說樂觀」，但也很認真準備，會有實際行動去減少和阻止貿易戰發生。

陳德銘6日被問及中美貿易戰議題時表示，大陸跟美國貿易是影響全球經濟多邊關係的大事，中美都是世貿組織成員，並不是以國內法，每個國家在入世時，都明確表示國際多邊的法律規則高於本國法律，美國也應該這樣，過去跟大陸很多的貿易糾紛裡面，如果世貿組織法律程序判斷他錯誤，是應該糾正的，他國會也有這樣糾正的先例。

陳德銘指出，中美間貿易量很大，如果發生貿易戰，不僅中美兩敗俱傷，全世界很多國家都會受影響，比如中國對美國的貿易順差，主要是來自日本、韓國、台灣的零部件，到了大陸做了組裝以後出去，如果(貿易戰)打起來，周邊的整個完整的亞洲供應鏈都要受影響。

陳德銘直言，目前看來美總統川普政府還有很多不確定性，從選舉演講到現在，到最近的國會演講，陳德銘相信川普政策也在完善調整，雖然還沒有跟現在的美國貿易代表打交道，但是前幾任美總統的貿易代表都曾是他交手的朋友和對手。

陳德銘說，中美有過一些貿易摩擦，但總體來講是往前走的，因為大家都感到打貿易戰，沒有依據的反傾銷反補貼，是不利於雙方的。他強調，對中國來講最重要的是，從今年一月一日起，我們必須要各國，特別包括美國，尊重2001年談判承諾的第十五條，不以第三方價格來評判中國是不是反傾銷、反補貼，「美國必須做到」。

陳德銘指出，並不存在「承認不承認中國符合市場經濟地位」的問題，因為沒有一個法律能評判整個國家叫不叫市場經濟，但對於企業行為，對於反傾銷反補貼，不能用第三方價格，必須用中國價格，所以美國在跟我們討論貿易關係，必須徵詢這一點，我希望大家不要打(貿易戰)，有些摩擦能夠坐下來用現有機制來解決，否則兩敗俱傷。

陳德銘認為，中美貿易形勢「不能說很樂觀，但我很認真在準備著，我希望我也有實際的後盾行動來阻止。

2001年12月11日，中國大陸正式加入世界貿易組織（WTO），已經屆滿15周年。根據WTO規定，於WTO成員國對中國反傾銷調查時，不能再採取「替代國」做法來計算傾銷幅度。不過歐、美、日等國都相繼拒絕承認中國「市場經濟地位」，將使中國面臨其他WTO成員國延續過去作法，對中國進行反傾銷調查，導致中國未來遭遇貿易糾紛時處於不利地位。

(旺報)