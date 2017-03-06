大潭電廠環評過關 李應元：台電開4承諾
環保署今上午前往立法院社福衛環委員會進行報告，說明「大潭電廠環評急轉彎，能源安全與環境保護如何兼得及今年夏季限電危機因應」，環保署長李應元表示，台電在補充資料後，環評委員會同意審核修正通過，而且開發單位也承諾在31日之前逐年改善氮氧化物（NOx）總排放量，從2015年的每年的4854噸下降至2022年的2453噸，同時也承諾林口電廠比照大潭案的空品不良日因應對策辦理。
李應元指出，主要通過的理由為台電在今年1月16日函送第307次環評委員會時開出四項承諾，承諾大潭既有機組NOx減量49.5％；確認單循環機組為2017年7月1日至2019年12月31日，並承諾以容量因數65％推估年運轉時數為5694小時。
另外，台電也承諾增列大潭電廠空品不良日降載機制，將參照台中發電廠配合台中市空氣品質不良因應原則，訂定降載機制，在空氣品質不良時，降低發電機組的負載，特別優先降低單循環機組，減少空污排放，同時也承諾林口電廠比照空品不良日因應對策辦理。
針對大潭電廠環差審查案符合環保署環評審查程序，而過渡時期NOx排放濃度提升的質疑，環保署重申，雖符合原環評年排放總量，且濃度仍低於現行空污排放標準、既有老舊電廠或水泥爐窯排放濃度的情形下，環評委員會基於環評預防減輕精神，限縮影響期間為 2.5 年，且確認既有大潭電廠氮氧化物調降幅度達49.5％，使當地整體空氣品質得以逐步獲得改善效果，才通過本案審查。
(中時)
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