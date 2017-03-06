維護南海等權益 陸將擴大海軍

中國海軍遼寧艦航母編隊1月2日執行跨海區訓練試驗，在南海組織了殲-15艦載戰鬥機起降與編隊多科目訓練。（圖/網路）

一架中國海軍航空兵轟炸機3月2日在西太平洋海域參加艦機實兵對抗演練的畫面。（圖/新華社）

自中國國家主席習近平2013年定調後，大陸便按部就班，積極追求實現海洋強國夢，維護南海與東海等相關區域權益。

大陸中央軍委繼去年研擬改革軍隊規模結構與力量編成後，今年更全面啟動深度軍改，致力優化結構，調整規模，以因應「各戰略方向和重大安全領域的現實威脅」。

據中新社報導，中國全國人大代表、原海軍政委劉曉江上將5日在「兩會」召開期間證實，在這波改革中，擴大海軍編制是必然的，相信海軍的地位會愈來愈高。而無論是艦艇，還是編制人員，都會有新發展。

另據大公網等港媒報導，他透露，陸軍部分作戰部隊將移交海軍，加入海軍陸戰隊行列。

中國海軍遠海訓練艦艇編隊3月2日經宮古海峽赴西太平洋海域，參加了艦機實兵對抗演練。（圖/新華社）

據觀察者網報導，2月中旬盛傳，解放軍陸軍兩棲部隊已轉為海軍陸戰隊。而中國陸軍現至少有2個兩棲機步師，分別部署在原南京軍區及廣州軍區。1998年南京軍區將其所屬第1集團軍第1師（原機械化步兵師），改編為「兩棲機械化步兵第1師」。到了2002年時，它則將廣州軍區所屬第42集團軍第124師（原摩托化步兵師），改編為「兩棲機械化步兵第124師」，而這兩個單位也是解放軍對台戰備的「拳頭部隊」。

解放軍大校李夜雨在2017年2月號的《紫荊》雜誌撰文稱，這輪改革將「騰籠換鳥」，勢必要壓減陸軍，並擴增海軍與火箭軍，而「發展新型力量」是軍改的重中之重，改革中將落實軍隊裁員30萬，完成裁軍的任務和五大戰區的磨合。而劉曉江也表示，解放軍裁員30萬將於今年完成。

另一方面，《解放軍報》2月5日披露了中國第1集團軍第1師編制改革在即，而觀察者網的軍事評論員認為，身為解放軍的核心作戰力量之一，該兩棲機步師面臨重大改革，以及所謂的「新體制」，意味該師可能將進行大幅改革，並取消師級編制，部分部隊可能脫離陸軍體系。

而今年年初，網上出現塗有海洋迷彩的11式裝甲突擊車照片，顯示中國陸軍原摩步旅劃歸海軍陸戰隊後，其主戰裝備將仍以8X8裝甲戰車族為主。

此外，海軍裝備部政委厲延明少將4日也表示，海軍裝備發展進入了「快車道」，新型艦艇像「下餃子」般列裝部隊，背後是國家綜合實力的持續提升。他指出，中國身為世界第二大經濟體，去年GDP增長6.7%，總量突破70兆人民幣，艦艇裝備建設自然跟著「水漲船高」，以捍衛國家主權、發展與安全利益。

(中時電子報)