維護南海等權益 陸將擴大海軍
自中國國家主席習近平2013年定調後，大陸便按部就班，積極追求實現海洋強國夢，維護南海與東海等相關區域權益。
大陸中央軍委繼去年研擬改革軍隊規模結構與力量編成後，今年更全面啟動深度軍改，致力優化結構，調整規模，以因應「各戰略方向和重大安全領域的現實威脅」。
據中新社報導，中國全國人大代表、原海軍政委劉曉江上將5日在「兩會」召開期間證實，在這波改革中，擴大海軍編制是必然的，相信海軍的地位會愈來愈高。而無論是艦艇，還是編制人員，都會有新發展。
另據大公網等港媒報導，他透露，陸軍部分作戰部隊將移交海軍，加入海軍陸戰隊行列。
據觀察者網報導，2月中旬盛傳，解放軍陸軍兩棲部隊已轉為海軍陸戰隊。而中國陸軍現至少有2個兩棲機步師，分別部署在原南京軍區及廣州軍區。1998年南京軍區將其所屬第1集團軍第1師（原機械化步兵師），改編為「兩棲機械化步兵第1師」。到了2002年時，它則將廣州軍區所屬第42集團軍第124師（原摩托化步兵師），改編為「兩棲機械化步兵第124師」，而這兩個單位也是解放軍對台戰備的「拳頭部隊」。
解放軍大校李夜雨在2017年2月號的《紫荊》雜誌撰文稱，這輪改革將「騰籠換鳥」，勢必要壓減陸軍，並擴增海軍與火箭軍，而「發展新型力量」是軍改的重中之重，改革中將落實軍隊裁員30萬，完成裁軍的任務和五大戰區的磨合。而劉曉江也表示，解放軍裁員30萬將於今年完成。
另一方面，《解放軍報》2月5日披露了中國第1集團軍第1師編制改革在即，而觀察者網的軍事評論員認為，身為解放軍的核心作戰力量之一，該兩棲機步師面臨重大改革，以及所謂的「新體制」，意味該師可能將進行大幅改革，並取消師級編制，部分部隊可能脫離陸軍體系。
而今年年初，網上出現塗有海洋迷彩的11式裝甲突擊車照片，顯示中國陸軍原摩步旅劃歸海軍陸戰隊後，其主戰裝備將仍以8X8裝甲戰車族為主。
此外，海軍裝備部政委厲延明少將4日也表示，海軍裝備發展進入了「快車道」，新型艦艇像「下餃子」般列裝部隊，背後是國家綜合實力的持續提升。他指出，中國身為世界第二大經濟體，去年GDP增長6.7%，總量突破70兆人民幣，艦艇裝備建設自然跟著「水漲船高」，以捍衛國家主權、發展與安全利益。
(中時電子報)
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