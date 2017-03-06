兩女在韓涉及詐騙案 李大維：應訊未用真名

有關台灣兩位女生在韓涉及詐騙案遭韓國警方拘留案，外交部長李大維上午在立法院表示，當事人意願上不願讓在台家屬獲悉，且兩人應訊時並未使用真名，外交部「如何掌握呢？」

李大維上午受訪表示，任何國人在海外遭受拘留都是外交部至為關切，南韓案當事人的意願，是不希望在台家屬知悉此事，且當事人並不知道她已被拘留，否則外交部會負責通報。有一名女子家長以為子女在韓失蹤。

另外交部說，駐韓代表處今會派人去探視被拘留的兩位國人。

至於當事人何時可返台，李大維說，這需與南韓警政、司法當局討論，尚未有進一步進展，

(中時)