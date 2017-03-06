女團TWICE新曲KNOCK KNOCK連奪3冠

我要評比

南韓女團TWICE在昨天下午播出的SBS「人氣歌謠」節目中，以新曲「KNOCKKNOCK」奪冠，這是繼2日Mnet有線電視台MCountdown、3日KBS 2TV「音樂銀行」之後，摘下的第3個金冠。

南韓「日刊體育」今天報導，女團TWICE憑著特有的清新氣息，吸引「人氣歌謠」音樂節目觀眾的眼光，與防彈少年團、Red Velvet一起爭奪冠軍寶座，最終如願奪冠。

獲得冠軍獎盃後，定延表示，「感謝製作人朴軫永、感謝ONCE粉絲俱樂部的支持。」Sana也發表得獎感言，感謝所有工作人員。1060306

(中央社)