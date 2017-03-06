川普竊聽說 FBI局長不買帳要司法部駁回
FBI局長詹姆士·柯米(James Comey)認為，美國總統川普(Donald Trump)指控前總統歐巴馬(Barack Obama)下令竊聽他的電話的說法不是事實，並要求司法部指正這點、並公開駁回，但到目前為止司法部尚未回應他的要求。
據法新社(AFP)報導，科米周六向司法部提出這樣的要求，因為沒有證據可以支持川普的說法，而且這暗示FBI違法。
川普周六在推特上指控：「歐巴馬總統的下限到底可以低，才會在非常神聖的選舉期間竊聽我的手機，這簡直是尼克森/水門案。真是個壞(或有病)的傢伙！」川普並未提供任何相關證據支持這個指控，他這番發言也引發許多批評，許多人認為川普是因為最近其團隊中，多人被發現隱匿曾和俄羅斯官員會面的事實，而故意發出驚人言論，以混淆大眾視聽。
歐巴馬透過發言人表示，這項指控簡單來說就是不實，但白宮週日呼籲國會調查川普的指控，眾院情報委員會的共和黨主席Devin Nunes也因此表示，他的小組將會調查川普的指控。
(中時電子報)
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