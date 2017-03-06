56歲長這樣！「永遠小龍女」陳玉蓮近照曝光

陳玉蓮飾演的「小龍女」是經典。(圖／翻攝自東網)

陳玉蓮近照氣色看起來很好。(圖／翻攝自東網）

港星陳玉蓮和劉德華主演的「神雕俠侶」，至今仍是不少人心中的經典，古裝扮相清麗脫俗、充滿仙氣的她，被喻為「永遠的小龍女」，雖她已淡出演藝圈多年，仍不時會參與公益活動，近日她現身馬場，56歲的她臉色紅潤，氣色看起來依舊相當好。

陳玉蓮淡出螢光幕後，全心投入慈善事業，平時休閒娛樂是研究賽馬，她也和好友馬德鐘合資養馬，5日她現身馬場，只見她雖略為發福，但優雅氣質仍在，臉色紅潤氣色好，而她似乎心情不錯，滿是笑容和現場友人寒暄，成全場焦點。

(中時電子報)