台人海外詐騙歪風 葉毓蘭：綠委是共犯

南韓SBS電視台5日在晚間新聞時段報導，一度被傳在南韓失蹤的台灣少女，竟發現因涉電信詐騙案而被關在拘留所。（拍自SBS電視畫面，中央社)

2名台灣女子在南韓失蹤，結果竟是涉嫌詐騙被逮捕。警大前教授葉毓蘭第一時間就指出，早在2009年時，韓國曾羈押400名嫌犯在當地審判與坐牢。葉毓蘭今日在臉書貼文表示，今天看到的新聞是外交部證實她的說法。不過，她感嘆「這些人在韓國被捕、被審、被關，好像從來沒有哪為愛台灣的立法委員發飆過。」

2016年，台灣詐騙集團成員在非洲肯亞涉嫌大陸地區電信詐騙案，多名台籍騙集團成員遣送中國大陸。當時，民進黨立委羅致政，陳其邁等大舉批評馬玫府軟弱，並對肯亞警方以暴力威逼國人，以及中國大陸方面強制押人遣送的做法，民進黨提出最嚴厲的譴責和最強烈的抗議。如今，這些愛台灣的綠委們靜悄悄，不發飆了。

但綠委們亂發飆後遺症籠罩，葉毓蘭一開給指出韓國曾羈押400名台籍嫌犯時，就擔心「訊息還恐怕有誤，會遭到婉君們轟炸。」蔡英文執政了，綠委們不再提「玫府軟弱」，可是，很多年輕人以為就算失風被捕，還是可以回台受審，而且絕大多數都會判緩刑。

葉毓蘭指出，年輕人觸法，個人無知要負責，但是綠委們過去的只針對中國叫陣與媒體的配合演出，難道不是共犯??

(中時電子報)