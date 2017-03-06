護生態》新北強化覆網清除、推刺網管制3措施

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礁區廢棄漁具。（新北市漁業處提供）

為維護海洋生態及改善海洋環境，新北市政府農業局每年編列預算辦理礁區覆網清除工作，並已劃設4處刺網禁漁區，管制刺網作業海域達3萬7,406公頃，為全國之冠。今年度將進一步辦理覆網現況調查工作，並辦理刺網漁業之船筏數管制、輔導轉作及網具標識等三項強化管制工作。

覆網清除，維護海域生態棲地環境

漁撈作業時，部分網具受強流拉扯斷裂而流失於海中，隨後受海流、潮汐等作用漂流至礁岩區並覆蓋於礁岩上，形成礁區覆網，導致礁岩棲地功能降低，並持續造成生物罹網纏繞而死亡。為維護海域生態棲地環境，活化魚礁功能。

農業局每年編列預算辦理海域覆網、殘留網具、廢棄物等清除工作，近5年（101至105年）累計清除超過11噸。此外，105年更成立「海洋防衛隊」，邀請民眾加入通報、清除覆網的行列，一起為海洋棲地保育工作盡一份心力。今年度除持續辦理覆網清除工作，將進一步委託專業廠商進行調查，藉以瞭解礁區覆網分布情形，增加後續清除效率。

礁區覆網清除作業。（新北市漁業處提供）

總量管制與輔導轉作，逐步減少刺網漁船筏數量

為避免刺網漁業規模持續擴張，並逐步減少刺網漁船筏數量，現階段中央法規已限制刺網經營權新增及轉讓，農業局目前亦著手研擬公告禁止其他縣市刺網漁船筏轉籍新北市，以達到總量管制之目的。並已編列經費與中央一同推動刺網減船政策，輔導漁船轉營其他如一支釣等較低破壞性漁法。

加強刺網網具標識，嚇阻違規行為

以往常有刺網網具流失，或海巡查獲、民眾檢舉刺網禁漁區遭違規放置網具，惟因無法得知漁具所屬，致無法處理、蒐證或裁罰行為人之情事，目前研議要求刺網漁業漁船筏需於刺網網具上註明漁船編號，加強網具辨識，並將列為今年度的宣導重點，避免網具流失造成之威脅，亦減輕違規行為蒐證之困難度。

新北市農業局長李玟表示，新北市刺網漁船筏多為家計型漁業，經衡量對各地區之衝擊性，目前尚有石門、淡水區域（水尾漁港東堤綠燈塔至桃園市界海域）

可於距岸3浬海域使用刺網作業，貢寮區（新北市與宜蘭縣界至鼻頭角）可於距岸3浬海域使用單層刺網（禁止多層刺網作業），將持續與漁民溝通協調，未來逐步擴大禁止刺網作業範圍。

(中時電子報)