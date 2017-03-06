李大維：亞協擬改台灣日本關係協會

我要評比

日本交流協會日前更名為「日本台灣交流協會」，外交部長李大維今天在立法院說，台灣作為對口的亞東關係協會，擬改名為「台灣日本關係協會」，目前正呈報行政院核定中。

至於駐日單位「台北駐日經濟文化代表處」是否改名？李大維答復民進黨立委蔡適應質詢時說，還在跟日方洽談中，目前還是用「台北經濟文化辦事處」，因為改名一定要雙方同意。

日本「公益財團法人交流協會」，2017年1月1日起，變更名稱為「公益財團法人日本台灣交流協會」。

李大維上午列席立法院外交及國防委員會備詢，蔡適應質詢時指出，日本台灣交流協會更名後，台灣駐外單位也應相應改名，例如「台北駐日經濟文化代表處」，應將「經濟文化」拿掉，改稱「駐日代表處」即可。

李大維回應，駐外單位是否改名，一定要經過雙方同意，每個國家狀況不一樣，有在跟個別國家洽談中。現在比較確定的是「亞東關係協會」，打算改稱「台灣日本關係協會」，已經呈報行政院，現在院長林全還沒正式核定。

民進黨立委羅致政則建議「北美事務協調委員會」也應改名，對此，李大維表示，目前沒有討論該單位是否改名。1060306

(中央社)