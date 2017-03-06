羅根發威 利爪抓下北美票房冠軍

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挾著金屬利爪、由休傑克曼演出金剛狼的X戰警續集「羅根」（Logan），本週末在北美首映海撈8530萬美元，穩坐票房冠軍寶座。

法新社報導，鎖定成年觀眾，「羅根」是X戰警系列首部R級電影，X戰警從2000年推出以來，累積的票房紀錄高達44億美元。

相較傳統的超級英雄電影，這次「羅根」更像充滿血腥的反烏托邦公路電影，在本片中金剛狼/羅根將進行他的最後任務：保護1名遭到黑暗勢力追殺，與他擁有驚人相似能力的少女。

至於被擠下冠軍寶座的上週票房冠軍：喬登皮爾（Jordan Peele）深具社會意識的恐怖片「逃出絕命鎮」（Get Out），根據北美院線聯盟初估，本週票房成績為2610萬美元，暫居第2名。

不過，這部小成本製作電影，製作費用還不到500萬美元，上映兩週來已經進帳7600萬美元。

本週第3名為也是首度上映的「小屋」（The Shack），成績1610萬美元，這部片改編自加拿大作家威廉楊（William Young）的同名基督教意涵小說，描述1名悲痛的男子在痛失家庭成員後的心靈旅程。

動畫電影「樂高蝙蝠俠電影」（Lego Batman Movie）則以1170萬美元拿到本週第4名，上映4週來這部片累計進帳已達1.486億美元。

這週第5名則由「忽然七日」（Before I Fall）拿下，成績490萬美元。

第6名為「捍衛任務2：殺神回歸」（John Wick: Chapter 2），470萬美元。

第7名：「關鍵少數」（Hidden Figures），380萬美元。

第8名：「長城」（The Great Wall），350萬美元。

第9名：「格雷的五十道陰影：束縛」（Fifty Shades Darker），350萬美元。

第10名：「樂來越愛你」（La La Land），300萬美元。（譯者：中央社許湘欣）1060306

(中央社)