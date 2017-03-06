台塑六輕傳意外 4工人疑灼傷送醫

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雲林台塑六輕SM一廠今天傳出意外，因加熱爐壓力突升造成高溫，4人工人疑遭灼傷送醫，原因待進一步調查釐清。

台塑麥寮管理部表示，六輕SM一廠於凌晨4時多作業時，有一組加熱爐突然壓力升高，現場溫度竄升，高溫造成現場4人工人疑遭灼傷，隨即送醫治療，其中3名傷者於上午送嘉義長庚醫院治療。

台塑麥寮管理部指出，六輕SM一廠已經暫時停工，正在釐清事故原因。

雲林縣消防局表示，勤務指揮中心並沒有接獲六輕的報案電話，傷者應由六輕廠區的救護車自行送醫治療。1060306

(中央社)