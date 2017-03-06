陸未提兩岸一家親　陳德銘：還是一家親

針對中國大陸國務院總理李克強5日在政府工作報告的涉台部份，未再提及「兩岸一家親」，大陸海協會長陳德銘今天說，兩岸「還是一家親吧」，報告的表述「我覺得是一家親」。

擁有中國人民政治協商會議全國委員會常務委員身分的海峽兩岸關係協會會長陳德銘，上午參加對媒體開放的全國政協分組會議。他在會前接受媒體訪問時，作上述表示。

陳德銘針對報告中提到的「推動和平統一進程」說，這是希望兩岸要「秉持民族大義」共同加快推進，李克強這是「寄希望於兩岸人民，關心一下和平統一」。

他說，這首先要從「政治原則」共同開始，加強和平發展。只有在共同和平發展基礎上，大家才能互相了解，才能「更快走向最後、最高的目標」。

陳德銘並針對大陸藝人張國立5日對封殺港台藝人的看法說，到中國大陸發展的企業家及文化界人士「絕大部分是認可兩岸一家、認可一中的」，這點需要肯定，「不要這麼一說弄得人心緊張」。

他表示，有些人對這個問題認識模糊，甚至懷疑、有不同看法，不等於就是台獨。

但陳德銘又說，極個別資助台獨分子、追求民族分裂者，那是「違背民族大義的」，是不能接受和容忍的，是要批判打擊的。1060306

(中央社)