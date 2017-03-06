李大維：目前邦交國沒有紅燈 但有黃燈

外交部長李大維上午在立法院表示，目前邦交國確實有黃燈的，但沒有紅燈。至於黃燈國有幾個，李大維 表示不便說。民進黨籍立委羅致政質詢說，加勒比海的邦交國是否有有浮動，李大維說，外交部有做些措施處置，都有盯著。

李大維說，今年下半年將再安排蔡總統出訪，希望能讓蔡總統這4年訪完我國所有邦交國。至於副總統，下半年還沒規畫出訪。

另今年度世界衛生組織大會（WHA）即將在5月舉行，但我至今未接獲邀請函。李大維表示，經我駐日內瓦辦事處接觸WHA秘書處高層官員獲悉，混沌不清，狀況並不明朗，外交部結合友我國家正在努力中。他說，世衛一般是3、4月間發出邀請函。

(中時)