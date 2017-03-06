「最美小三」如今成網紅 被爆遭抓猴挨打都是炒作！
去年底中國大陸浙江麗水一帶，驚爆一起元配在街頭暴打小三的事件，該影片在網上引起熱議，因被打的女子泓苡沫一露臉，清麗的模樣讓人不得不多看兩眼，因而被封為「最美小三」，而因三角戀而暴紅的她，如今竟成了當今最夯的直播主，也等於是「網路紅人」，但被爆出，當時在街頭狼狽挨打一事，根本攏係假！
微博「圈內星探」批露，當年做人小三被打而爆紅的泓苡沫，事後在個人微博發聲明，表示自己是事件的受害者，說自己也被男方騙了，不知他已婚，自己是「被小三」，有不少網友因她的美貌而心軟，直呼這顏值「再大的錯都能原諒」，然人紅是非多，泓苡沫日前即被網友爆料其實驚天美貌都是整出來的，指她花了幾十萬人民幣整形，但她僅認有割雙眼皮，其他都是天然的。
更有人質疑泓苡沫藉機將自己打造成網紅，因泓苡沫如今開直播頻道，成了視訊主播，被爆出實際上她是有簽約的，當初的影片也很可能是自導自演並且自己上傳到網路上，目的是炒作，連發聲明喊冤一事都是計畫中的一環，挨批「真不要臉，不會感到羞恥嗎？」！
(中時電子報)
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