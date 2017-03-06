藍委：亂扣大學紅帽 蔡政府得恐中禽流感搞綠色恐怖

國民黨立院黨團6日召開記者會，針對國內大學招收陸生時簽被綠委稱所謂「一中承諾書」，目前傳出有過半數大專院校都曾簽有「一中承諾書」相關文件。台灣的大學頓時像陷入一片「紅」海中，紛紛被新政府扣上「小紅帽」，準備迎接懲處。

國民黨團指出，民進黨政府此舉彷如得了「恐中禽流感」，令大學校長人人自危，學術自由與學術交流蒙上陰影。網路上許多批評說，蔡政府是要在校園搞「綠色恐怖」、「台灣版文化大革命」？

國民黨團說，事實上，據了解，所謂「研修承諾書」只是因應陸生個人為求申請來台過程順利，需要我方大學提出的書面聲明，係指來台後所上課程是學術而無涉政治活動。這個「承諾書」發給對象是個人，簽訂的兩造也非學校與學校，更非《兩岸人民關係條例》所訂，必須事先向教育部申報的「締結聯盟或書面約定之合作行為」。

據悉，類似書面文字至少有上千件，難道教育部都要一一檢查批核？教育部實在不必過度解讀、無限上綱，讓大學校園對未來兩岸學術交流蒙上一層陰影，同時深恐一不小心誤觸蔡政府的政治紅線。台灣無論國立或私立大學，大學自主與學術自由一直是追求的至高價值，且引以為傲，這不也是綠營在野時一直所標榜、要求？

國內大學校園風氣自由開放，教學品質也具一定水準，蔡政府難道對台灣的大學教育者如此沒信心？有必要為了一紙刻意被「染紅」的文件、誣陷、追殺大學與校長？有必要把兩岸教育交流搞得如此泛政治化、烏煙瘴氣？

國民黨團說，民進黨如今完全執政，卻揮不去「恐中」情結，某些人士仍像意識形態的糾察隊，杯弓蛇影，看到黑影就開槍，如今用放大鏡檢查所有大學甚至校長，是要校園符合新政府的「政治正確」？對屬於學校二、三層級的學術交流單位或系所院所發一紙「無涉政治」的聲明，一律視為中共同路人。

民進黨執政兩岸關係急凍，至今尚無融冰跡象，不只觀光旅遊產業，此次事件也顯現兩岸關係倒退，台灣的大學面臨海內外的招生困難，政府是否該檢討自己的兩岸政策？

國民黨團說，陸生來台有助兩岸人民的交流與理解，蔡英文政府上台後，口口聲聲有能力維持現狀，果真如此，就應展現智慧與格局，讓兩岸教育交流更便利、同時為兩岸帶來更多良性的互動。然而，如今不但無法做到，還抓大學小辮子，倒打一耙。民進黨既然如此「反中」、「恐中」，對陸生來台如此不友善，現在在國會占絕對多數，有種，就直接廢了這政策吧！

(旺報)