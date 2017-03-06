NBA》專黑韋少？庫班：他不在MVP名單中

庫班從不掩飾自己對於雷霆後衛韋斯布魯克的厭惡感覺。(美聯社資料照)

小牛老闆庫班向來敢說敢當，更從來不曾掩飾過自己對雷霆後衛韋斯布魯克的厭惡，6日他再次抹黑韋少，強調本季年度MVP將從火箭「大鬍子」哈登與騎士「小皇帝」詹姆斯之中產生，至於韋少呢？庫班說：「他不在名單中！」

其實庫班早就不太欣賞韋斯布魯克了，先前曾批評韋少根本不算超級球星，還被當時還在雷霆效力的杜蘭特回批「白癡」，就算韋少本季拿下場均大三元的驚人數據，庫班卻始終不肯改變他對韋少的看法。

「我對韋斯布魯克的球星地位標準從未改變，如果我改變了，你們這些媒體哪有樂趣，」庫班說，「這就是體育，它理應帶給我們快樂，假如雷霆球迷恨我的話，我也不會在意，因為我也不怎麼喜歡他們。」

對於庫班持續抹黑韋少的做法，小牛記者梅布里說：「庫班一直不喜歡雷霆，當初他是反對雷霆從西雅圖遷走的老闆之一，雷霆直接切割了小牛的市場，但他現在針對韋少的模樣像是個人恩怨，我想他可能還蠻享受的。」

(中時電子報)