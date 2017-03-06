國軍染毒 葉俊榮:警緝毒努力應多鼓勵
媒體報導，因國防部軍官吸毒事件爆發，將撤換警政署長陳國恩。內政部長葉俊榮今表示，警方從事緝毒工作相當努力，在國境攔截或現場攔截，最近案子都破得相當漂亮，應多鼓勵。
葉俊榮上午在立法院受訪時表示，任何問題都有處理機制，緝毒工作警政機關都相當努力，最近很多重要案子，不管是國境攔截或是實際上現場攔截，都破得非常漂亮，不管人數還是數量都比去年多非常多，「多給他們一點鼓勵吧」。
另外，民主進步黨籍立法委員莊瑞雄、羅致政等人上午將舉行「處理陳抗規劃、執行、檢討不力，警政署長在哪裡？」記者會，向警政署提出質疑。
葉俊榮說，過去幾個月大家看到各種不同會議、陳抗，警察部門在陳國恩領導下都很努力確保有和平集會，不要相互攻擊、傷害，許多場合陳國恩都在警政署監控中心掌握，不只事前有布置，現場避免大家挑釁，年金改革北、中、南會議，陳國恩也都在現場，兩人非常密切聯繫。
葉俊榮表示，呼籲民主社會對政策有不同意見，都會尊重大家合理表達，盡量相互尊重、溝通，難免造成一方不是很滿意，警察部門除了持續加強以外，呼籲社會政策討論要回到政策本身。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。