國軍染毒 葉俊榮:警緝毒努力應多鼓勵

媒體報導，因國防部軍官吸毒事件爆發，將撤換警政署長陳國恩。內政部長葉俊榮今表示，警方從事緝毒工作相當努力，在國境攔截或現場攔截，最近案子都破得相當漂亮，應多鼓勵。

葉俊榮上午在立法院受訪時表示，任何問題都有處理機制，緝毒工作警政機關都相當努力，最近很多重要案子，不管是國境攔截或是實際上現場攔截，都破得非常漂亮，不管人數還是數量都比去年多非常多，「多給他們一點鼓勵吧」。

另外，民主進步黨籍立法委員莊瑞雄、羅致政等人上午將舉行「處理陳抗規劃、執行、檢討不力，警政署長在哪裡？」記者會，向警政署提出質疑。

葉俊榮說，過去幾個月大家看到各種不同會議、陳抗，警察部門在陳國恩領導下都很努力確保有和平集會，不要相互攻擊、傷害，許多場合陳國恩都在警政署監控中心掌握，不只事前有布置，現場避免大家挑釁，年金改革北、中、南會議，陳國恩也都在現場，兩人非常密切聯繫。

葉俊榮表示，呼籲民主社會對政策有不同意見，都會尊重大家合理表達，盡量相互尊重、溝通，難免造成一方不是很滿意，警察部門除了持續加強以外，呼籲社會政策討論要回到政策本身。1060306

(中央社)