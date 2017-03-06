洪慈庸爭補助鐵公路轉乘 交部長：台中免費公車不宜繼續

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今立院交通委員會舉辦交通部業務報告，台中市立委洪慈庸質詢交通部長賀陳旦時指出，鑑於台中市空汙污染嚴重，交通部「公路公共運輸多元推升計畫」應用來補助台中火車跟公車轉乘，以及轉乘iBike。

對此，交通部長賀陳旦回應，大方向應該如此，如地方政府台北市編列預算，在捷運公車之間轉乘提供優惠。他說，過去環保署空汙費也支持轉乘補助，交通部支持花東地區。

「大方向交通部願意剛開始一段時間來共同積極輔導，但可能不宜變成常態。」賀陳旦解釋，台中市免費公車繼續下去，不是最好做法，真正要做應該是拿部分經費做為轉乘補貼，「地方政府要在地方交通上有自己的主張跟長期經費，才是真正該處裡的方式。」

洪慈庸問及，2018台中舉辦花博電動公車交通部是否會補助？公路總局局長陳彥伯表示，電動車輛購置部份，窗口屬於經濟部工業局，但與交通部協調後，原則上也會支持；租用電動公車部份，台中計劃租用100多部，國內目前沒有這麼多車輛，但後續如何處理會協助，至於租用、接駁經費交通部會支持。

(中時)