洪慈庸爭補助鐵公路轉乘 交部長：台中免費公車不宜繼續
今立院交通委員會舉辦交通部業務報告，台中市立委洪慈庸質詢交通部長賀陳旦時指出，鑑於台中市空汙污染嚴重，交通部「公路公共運輸多元推升計畫」應用來補助台中火車跟公車轉乘，以及轉乘iBike。
對此，交通部長賀陳旦回應，大方向應該如此，如地方政府台北市編列預算，在捷運公車之間轉乘提供優惠。他說，過去環保署空汙費也支持轉乘補助，交通部支持花東地區。
「大方向交通部願意剛開始一段時間來共同積極輔導，但可能不宜變成常態。」賀陳旦解釋，台中市免費公車繼續下去，不是最好做法，真正要做應該是拿部分經費做為轉乘補貼，「地方政府要在地方交通上有自己的主張跟長期經費，才是真正該處裡的方式。」
洪慈庸問及，2018台中舉辦花博電動公車交通部是否會補助？公路總局局長陳彥伯表示，電動車輛購置部份，窗口屬於經濟部工業局，但與交通部協調後，原則上也會支持；租用電動公車部份，台中計劃租用100多部，國內目前沒有這麼多車輛，但後續如何處理會協助，至於租用、接駁經費交通部會支持。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。