清大學生跳樓身亡 動機仍調查

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國立清華大學材料系一年級蔡姓學生，疑似從學校旺宏館圖書館4樓跳下，今凌晨5時許被發現倒臥戶外，已明顯死亡，據校方表示，圖書館都有門禁管制，學生應無法前往頂樓，目前警方、校方正調查釐清確切死因及動機。

(中時)