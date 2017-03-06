指金溥聰法院認證男妓 馮光遠判賠15萬 不需登報道歉

台北地方法院今天審結，判馮光遠賠償金溥聰新台幣15萬元，全案可上訴。(報系資料照)

作家馮光遠5年前指前總統府資政金溥聰是「男妓」，還指金與前總統馬英九有「特殊性關係」，馮前年3月獲判無罪確定後，在臉書諷金是「法院認證的男妓」、「混蛋」，被金提告求償100萬元，台北地方法院今(6)日審結，判馮應賠15萬，但不需登報道歉。

台北地院民庭上月6日開辯論庭，馮光遠陳述時表示，台灣的言論自由不能被少數人定義，並主導台灣的民主，未來仍會繼續與金溥聰周旋下去。

金溥聰的律師則反批，金的女兒曾為「特殊性關係」等言論問「爸爸是否為同性戀？若是，為何要與媽媽結婚？」顯示馮光遠的言論已經讓金受到困擾被質疑是同性戀，馮尊重同志卻消費同志，馮所謂的言論自由是謾罵行為的遮羞布，不該受法律保障。詳細判決理由尚未公布，但本案可上訴。

(中時)