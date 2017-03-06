雲豹愛玩躲貓貓 想一窺芳顏要多點耐心
台北市動物園雌性雲豹「雲新」、「Suki」白天常待在隱蔽角落或草叢中休息，遊客想「一窺芳顏」是難上加難。
動物園發言人曹先紹笑說，每次保育員在巡視園區、經過雲豹戶外活動場時，最常聽到遊客納悶雲豹在哪裡，對話常是「你有看到嗎？在哪裡？」、「騙人的吧！裡面根本沒動物！」
雲豹身上的塊狀斑紋在植被遍布的森林中，是相當好的偽裝，為了讓遊客能看到，保育員特地修剪展場內的植栽，只要遊客多點耐心，就可看到嬌客。
曹先紹說，「雲新」已高齡17歲，在動物園過了大半輩子，白天時不太活動，下午3時左右才會現身，有時伸懶腰、舒展筋骨，有時臥倒打滾、用前爪撲樹葉嬉戲，若要用一句話形容，「『雲新』就是個個性溫和、有潔癖的老太太。」
每年9月到翌年2月，「雲新」的毛會變得比較稀疏，曹先紹解釋，除季節交替會有換毛現象外，愛乾淨的「雲新」總是會很賣力地理毛，掉毛情形就變得更嚴重，到了3、4月毛才又長齊。
去年底來台的「Suki」個性低調，白天幾乎蜷著身體，窩在戶外活動場的左側睡覺，傍晚5時左右回到內舍，則神采奕奕，保育員直說，「Suki」果然是典型的夜貓子。1060306
(中央社)
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