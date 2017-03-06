清華學生校內圖書館墜樓亡 警方調查中

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國立清華大學一名學生今天清晨被人發現陳屍在校內館圖書館戶外，初步調查疑為墜樓，至於是輕生或意外，警方調查中。

清晨5時許，多人行經圖書館時，發現一名學生躺在戶外地面，嚇得趕緊通報校方並報警處理，同時也通知家長到校了解狀況。

清華表示，圖書館晚間都有管制，頂樓也無法上去，學生是如何上到4樓、如何墜樓，目前都已交由警方調查釐清，校方將全力配合，並協助家長了解真相。1060306

(中央社)