長榮航商務艙用酒 摘下雙金

長榮航空英國分公司潘信修總主任(左二)前往領獎並與此次競賽的四位評審之一Mr. Charles Metcalfe(左一)合影留念。(圖／長榮航提供)

長榮航空為了讓旅客在三萬英呎的高空，也能享有尊貴的餐飲體驗，除了提供不斷精進的美饌外，每年必定挑選高品質的各式用酒搭配美食，維持長榮航空的高水準服務。國際知名權威旅遊雜誌Business Traveller月刊日前在英國倫敦舉辦2016 Cellars in the Sky機上用酒評選頒獎典禮，長榮航空獲得全球最佳商務艙酒窖（Best Business Class Cellar）金牌及全球最佳商務艙氣泡酒金牌，摘下雙金的榮耀。

Business Traveller月刊自1985年開始至今，每年均會舉辦Cellars in the Sky機上服務用酒評選，邀請全球各航空公司提供機上服務用葡萄酒，並聘請世界知名專業品酒人士進行盲飲評鑑，遴選出口感與品質最佳的美酒，提供予旅客參考。今年度共計有英國航空、美國航空、卡達航空、澳洲航空、國泰航空、馬來西亞航空、新加坡航空、全日空等33家國際航空公司參與競賽，項目包含紅酒、白酒、香檳氣泡酒、餐後甜酒四類酒品評選，長榮航空的法國香檳Champagne de Castelnau blanc de blancs Millésimé 2007受到評審青睞，獲選最佳商務艙氣泡酒金牌，且已連續4年得獎。

Champagne de Castelnau blanc de blancs Millésimé嚴選法國漢斯山（Montagne de Reims）與白丘（Côtes des Blancs）二個重要香檳產區的夏朵內（Chardonnay）葡萄釀造，這款香檳呈現麥田般的金黃色彩，洋溢著細緻迷人的氣泡，撲鼻的酒香散發出烘培咖啡與蜂蜜的香醇，伴隨著薄荷的清香，口感層次細膩，在味蕾上盪漾著奶油與巧克力融合般的感官享受。

長榮航空機上紅、白酒及香檳多達7種選項，精心挑選的酒品，獲得評選一致肯定，摘下全球最佳商務艙酒窖金牌。此外機上另有多款各式烈酒、香甜酒及多達11種調酒選項，並在日本航線商務艙提供熱門的「獺祭」清酒，讓旅客在品嚐機上美食的同時，可依個人喜好選搭適當酒品小酌。

長榮航空機上餐點費盡心思，無論是米其林三星中村主廚的京料理、海內外馳名的「鼎泰豐」都能在萬呎高空上品嚐到，各式料理上也都會使用當季新鮮食材來烹煮，也會在不同航點上提供話題性的餐後甜點，例如法國巴黎Ladurée的尊貴甜點Macaron（馬卡龍）以及台北超人氣餐廳SEASON Artisan Pâtissier的聶魯達蛋糕，搭配精選的各式酒品，在機上用餐猶如在高級餐廳用餐般的愜意。

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(工商)